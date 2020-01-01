Марокканский клуб продал 60 тысяч билетов на "матч против COVID-19"

Вырученные средства будут направлены на борьбу с пандемией.

Футбольный клуб Видад из Касабланки (Марокко) решил провести виртуальный матч против коронавируса, который сейчас серьезно повлиял на жизнь всего мира.

Клуб продавал билеты на этот поединок, а все собранные деньги будут направлены на борьбу с пандемией. В результате акции удалось распродать 60 тысяч билетов.

Читай также: Легенда сборной Турции - о коронавирусе: Это был самый сложный матч в моей жизни

“Усилиями всех частей спортивного клуба Видад - болельщиков, игроков, менеджеров, администраторов, медицинского штаба, бывших футболистов и многих других, - мы распродали все 60 тысяч билетов на наш виртуальный матч против COVID-19.

Все собранные деньги мы передадим в специальный фонд по борьбе с пандемией коронавируса, который создан по указу Его величества короля Мохаммеда VI, да поможет ему господь“, - говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что министр спорта Беларуси не видит смысла в остановке чемпионата.