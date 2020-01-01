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Президент ФИФА выступил с заявлением о возобновление турниров

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Футбольные матчи не будут возобновлены, пока существует опасность здоровью людей.
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино
Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, когда футбольные турниры могут возобновиться.

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“Когда возобновятся соревнования? Мой ответ заключается в том, что здоровье общества стоит на первом месте. Здоровье прежде всего! Пока существует риск, мы не будем играть.

Нам необходимо подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Сложившаяся ситуация слишком серьезна.

Я понимаю, что многие хотят знать, когда мы начнем играть. Мы будем играть только тогда, когда власти позволят это делать. Вот тогда мы сможем закончить все соревнования. Мы не можем подвергать опасности жизни“, - приводит слова Инфантино L'Equipe.

Ранее стало известно, что еврокубки могут возобновиться после окончания национальных чемпионатов.

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Теги: Джанни Инфантино, ФИФА, футбол, коронавирус
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