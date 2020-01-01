Кариус: Футболист не должен терпеть личные оскорбления или смертельные угрозы

Люди пользуются тем, что говорят под маской анонимности.

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус, который выступает за Бешикташ на правах аренды, высказался по поводу финала Лиги чемпионов 2018 года, где “красные“ уступили мадридскому Реалу из-за ошибок голкипера.

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“У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, из-за которого ограничилось мое пространственное зрение. Такое постановление было установлено детальным исследовании одного из ведущих мировых специалистов в области мозга.

Я был рад узнать, что произошло в том матче. Я не хотел обнародовать это сам. Когда был озвучен результат, было много злобы и оскорблений, которые часто касались места ниже пояса. Я никогда не использовал этот диагноз как оправдание, но когда люди смеются над тем, кто сильно повредил голову, не понимаю.

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Все мои усилия и хорошие выступления до этого в один момент потеряли значение. Если футболист прочитает каждое сообщение в Интернете, то вы не будете спать в течение двух дней. Это безумие, что люди говорят под маской анонимности, оскорбляя других, дискриминируя их и становясь расистом.

Нельзя винить фанатов, которые освистывают игрока. Они платят за билет и имеют право быть недовольным. Профессионал должен это терпеть, но не личные оскорбления или смертельные угрозы“, - цитирует Кариуса Bild.

Ранее сообщалось, что Кариус может перебраться в Бундеслигу.