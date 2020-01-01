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Вернулся домой: Роналду посетил музей своего первого клуба

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Португальцу отведен отдельный угол в музее.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду посетил музей футбольного клуба Насьонал в городе Фуншал на Мадейре, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Насьонал - это первый футбольный клуб, где начинал свою карьеру Роналду. Он пробыл в Насьонале до 1997 году, пока не перебрался в Спортинг.

Криштиану просмотрел весь музей и нашел угол, который посвящен ему. В Instagram футболист опубликовал фото, подписав его: “Всегда хорошо вернуться домой“.

Напомним, что Роналду арендовал роскошную виллу на Мадейре.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, фото, Насьонал
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