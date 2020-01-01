Вернулся домой: Роналду посетил музей своего первого клуба
Португальцу отведен отдельный угол в музее.
Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду посетил музей футбольного клуба Насьонал в городе Фуншал на Мадейре, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Насьонал - это первый футбольный клуб, где начинал свою карьеру Роналду. Он пробыл в Насьонале до 1997 году, пока не перебрался в Спортинг.
Криштиану просмотрел весь музей и нашел угол, который посвящен ему. В Instagram футболист опубликовал фото, подписав его: “Всегда хорошо вернуться домой“.
Напомним, что Роналду арендовал роскошную виллу на Мадейре.
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