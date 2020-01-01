Яремчук попал в топ-30 футболистов чемпионата Бельгии

Украинец оказался в третьем десятке.

Футболист Гента Роман Яремчук попал в рейтинг лучших игроков бельгийского чемпионата по версии авторитетного издания Voetbal Primeur.

Читай также: Яремчук рассказал о лучшем решение в жизни

Редакция опубликовала список 50-ти лучших футболистов, в котором оказался украинский форвард. Яремчук занял 28-е место.

“Яремчук проводит третий сезон в Бельгии, который является лучшим для него. Он выполняет две роли: отличный распасовщик и игрок, который нацелен на ворота соперника. Его травма стала большим ударом для Гента“, - описывает издание.

Ранее Яремчук показал, как восстанавливает форму после операции.