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Министр спорта Беларуси не видит смысла в остановке чемпионата

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В Беларуси продолжается футбольный сезон несмотря на пандемию коронавируса.
Чемпионат Беларуси не планируют останавливать
Чемпионат Беларуси не планируют останавливать
dynamo-brest.by

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что на данный момент ни о какой остановке чемпионата страны по футболу речи не идет, а государство наблюдает за ситуацией, связанной с пандемией коронавируса.

"Фактически, мы каждый день отслеживаем ситуацию в стране. Поверьте, если у кого-то складывается впечатление, что мы совместно с Федерацией не мониторим ситуацию, то люди глубоко ошибаются. Мы четко выполняем те рекомендации, которые нам дает Министерство здравоохранения, и мы в тесном контакте с ними сотрудничаем.

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Смотрите: на каждом объекте проводится комплекс мероприятий - от момента захода болельщика на спортивный объект до завершения мероприятия. Комплекс этих мероприятий носит характер рекомендательный. Поэтому я хотел бы обратиться к болельщикам с просьбой выполнять рекомендации.

Если ситуация будет ухудшаться, то будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или переносе на более поздний срок, но сегодня у нас нет предпосылок к этому. Такой необходимости у нас нет", - сказал Ковальчук в эфире программы Спорт-кадр на телеканале Беларусь 5.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Беларуси на стадионе устроили шоу с чирлидершами и баянистом.

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Теги: Беларусь, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, коронавирус
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