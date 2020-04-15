Барселона и Челси могут осуществить звездный обмен футболистами

Клубы испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса, поэтому попытаются договориться об обмене.

Барселона и Челси в летнее трансферное окно могут совершить обмен звездными футболистами.

По информации Mundo Deportivo, из-за коронавируса клубы испытывают финансовые трудности, и им проще договориться об обмене, чем о покупке/продаже. Ожидается, что команды обменяют полузащитников - Филиппе Коутиньо и Н’Голо Канте.

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Трансферная стоимость каждого игрока составляет порядка 70 миллионов евро. В Челси недовольны нынешней формой Канте, а Барселоне вовсе не нужен Коутиньо - сейчас он играет за Баварию на правах аренды, но мюнхенцы не планируют его выкупать.

Изначально планировалось, что Коутиньо отправится в Челси на правах аренды, однако теперь клубы рассматривают вариант об обмене.

Ранее сообщалось, что Филиппе Коутиньо может перебраться в Лестер.