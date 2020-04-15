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Барселона и Челси могут осуществить звездный обмен футболистами

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Клубы испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса, поэтому попытаются договориться об обмене.
Филиппе Коутиньо и Н’Голо Канте
Филиппе Коутиньо и Н’Голо Канте
Getty Images

Барселона и Челси в летнее трансферное окно могут совершить обмен звездными футболистами.

По информации Mundo Deportivo, из-за коронавируса клубы испытывают финансовые трудности, и им проще договориться об обмене, чем о покупке/продаже. Ожидается, что команды обменяют полузащитников - Филиппе Коутиньо и Н’Голо Канте.

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Трансферная стоимость каждого игрока составляет порядка 70 миллионов евро. В Челси недовольны нынешней формой Канте, а Барселоне вовсе не нужен Коутиньо - сейчас он играет за Баварию на правах аренды, но мюнхенцы не планируют его выкупать.

Изначально планировалось, что Коутиньо отправится в Челси на правах аренды, однако теперь клубы рассматривают вариант об обмене.

Ранее сообщалось, что Филиппе Коутиньо может перебраться в Лестер.

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Теги: Филиппе Коутиньо, Барселона, Нголо Канте, Челси, футбол, обмен
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