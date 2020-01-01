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ТОП-10 самых богатых владельцев футбольных клубов в мире

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Кто они - самые богатые владельцы футбольных клубов и какими именно командами они владеют? Читайте в нашем материале.
Шейх Мансур, Дитрих Матешиц и Андреа Аньелли
Шейх Мансур, Дитрих Матешиц и Андреа Аньелли
Getty Images

Футбол – это не просто игра номер 1 в мире, это еще и бизнес, который приносит внушительные доходы. Именно поэтому многие богачи стремятся стать владельцами футбольных клубов.

Кто же эти богатые люди и какими именно командами они владеют?

Шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян

Состояние: 20 миллиардов долларов

Футбольные клубы: Манчестер Сити, Мельбурн Сити, Нью-Йорк Сити, Аль-Джазира

Шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян
Шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян
Getty Images

Мансур ибн Зайд Аль Нахайян - член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, женат на дочери правителя Дубая шейха Мохаммеда аль-Мактума.

Однако в мире спорта его знают, в первую очередь, как владельца одного из самых лучших клубов Англии – Манчестер Сити. Шейх Мансур купил 90% акций клуба в 2008 году, а спустя год приобрел оставшиеся 10%.

Однако в его распоряжении есть еще команды – Мельбурн Сити (Австралия), Нью-Йорк Сити (США), Аль-Джазира (ОАЭ)

Дитрих Матешиц

Состояние: 19,4 миллиарда долларов

Футбольные клубы: Ред Булл Зальцбург, РБ Лейпциг, Нью-Йорк Ред Буллз

Дитрих Матешиц
Дитрих Матешиц
Getty Images

Австрийский миллиардер Дитрих Матешиц – создатель и создатель и владелец 49 % акций компании Red Bull. В своем портфеле он собрал немало спортивных команд (не только футбол, но и Формула-1, к примеру), которые теперь носят приставку Red Bull в своем названии.

Самые популярные из его футбольных команд – это немецкий РБ Лейпциг (Бундеслига) и австрийский Ред Булл Зальцбург (Австрийская Бундеслига). Также в активе Матешица есть американский клуб Нью-Йорк Ред Буллз, выступающий в МЛС.

Андреа Аньелли

Состояние: 13,5 миллиардов долларов

Футбольный клуб: Ювентус

Андреа Аньелли
Андреа Аньелли
Getty Images

Андреа Аньелли – итальянский бизнесмен, который с 2010 года является президентом Ювентуса. Для Аньелли руководство “старой сеньорой“ - это семейный бизнес, ведь ранее пост президента занимали Эдоардо Аньелли (дедушка Андреа), Джанни Аньелли (дядя) и Умберто Аньелли (отец).

Помимо футбола Андреа увлекается гольфом и даже является членом Совета Итальянской федерации гольфа. Основная деятельность Аньелли связана с автомобильной промышленностью – он является членом Совета директоров компании Fiat.

Роман Абрамович

Состояние: 12,4 миллиарда долларов

Футбольный клуб: Челси

Роман Абрамович (в центре)
Роман Абрамович (в центре)
Getty Images

Роман Абрамович – известный российский предприниматель (нефтепромышленность и алюминиевая промышленность), который занимает 10-е место в списке самых богатых бизнесменов России.

Летом 2003 года он удивил футбольную общественность, когда купил находящийся на грани банкротства Челси. Он выплатил долги клуба, приобрел дорогостоящих футболистов и сделал “синих“ одним из лучших клубов в АПЛ.

Филипп Аншутц

Состояние: 11,5 миллиардов долларов

Футбольный клуб: Лос-Анджелес Гэлакси

Филипп Аншутц
Филипп Аншутц
Getty Images

Филипп Аншутц – американский миллиардер, который работает в таких сферах, как энергетика, железная дорога, недвижимость, спорт, СМИ, кино, театры, музыка.

Аншутц – один из основателей МЛС, и сейчас он владеет футбольным клубом Лос-Анджелес Гэлакси, в котором до недавнего времени выступал именитый шведский форвард Златан Ибрагимович.

Впрочем, в прошлом у него в активе были и другие команды – Сан-Хосе, Чикаго Файр, Нью-Йорк Метро Старз и другие. Также его спортивные интересы проявляются в НХЛ и НБА.

Стэн Кронке

Состояние: 9 миллиардов долларов

Футбольный клуб: Арсенал, Колорадо Рапидс

Стэн Кронке
Стэн Кронке
Getty Images

Энос Стэнли Кронке, более известный как Стэн Кронке – американский миллиардер, который построил свою карьеру на сфере недвижимости, а также развитию его компании помогла свадьба с наследницей империи Wal-Mart.

Кронке – один из основных владельцев футбольного клуба Арсенал (Великобритания), а также клуба из МЛС Колорадо Рэпидс. Также он владеет баскетбольным клубом Денвер Наггетс, хоккейной командой Колорадо Эвеланш, и 40% клуба по американскому футболу Лос-Анджелес Рэмс.

Нассер аль-Хелаифи

Состояние: 8 миллиардов долларов

Футбольный клуб: ПСЖ

Нассер аль-Хелаифи
Нассер аль-Хелаифи
Getty Images

Нассер Ганим аль-Хелаифи – катарский бизнесмен, председатель и генеральный директор компании beIN Media Group и Qatar Investment Authority.

Его компания владеет и управляет известным французским клубом ПСЖ. Именно огромные капиталы Нассера помогли парижанам оформить переход Неймара из Барселоны.

Кроме того, компания аль-Хелаифи занимается трансляцией спортивных событий, а сам бизнесмен занимается теннисом, является президентом Федерации тенниса Катара (QTF) и вице-президентом Азиатской федерации тенниса (ATF) по Западной Азии.

Чжан Цзиньдун

Состояние: 7,6 миллиардов долларов

Футбольный клуб: Интер

Чжан Цзиньдун
Чжан Цзиньдун
Getty Images

Чжан Цзиньдун - китайский миллиардер, заработавший свое состояние на продаже бытовой техники. В 2016 году его компания Suning Holdings Group приобрела контрольный пакет акции одного из престижнейших клубов Серии А – Интер.

Цзиньдун спас Интер от больших финансовых проблем – у Интера тогда было много долгов и убытков, но китайский бизнесмен помог клубу выйти из кризиса.

Роберт Крафт

Состояние: 6 миллиардов долларов

Футбольный клуб: Нью-Ингленд Революшн

Роберт Крафт
Роберт Крафт
Getty Images

Роберт Крафт – американский предприниматель, председатель холдинга Kraft Group, работающей в области производства бумаги и упаковки, спорта и развлечений, недвижимости и частных инвестиций.

Крафт владеет футбольным клубом Нью-Ингленд Революшн, выступающим в МЛС, а также ему принадлежат клуб Нью-Ингленд Пэтриотс (американский футбол, НФЛ) и команда Бостон Апрайзинг (киберспорт).

Стоит сказать, что в середине 2000-х годов Крафт был одним из претендентов на покупку английского Ливерпуля, но так и не заполучил «красных», однако все еще надеется купить какой-нибудь английский клуб.

Айяватт Шривадданапрабха

Состояние: 6 миллиардов долларов

Футбольный клуб: Лестер Сити, Ауд-Хеверле Левен

Айяватт Шривадданапрабха
Айяватт Шривадданапрабха
Getty Images

Айяватт Шривадданапрабха – тайский бизнесмен и генеральный директор компании King Power. Айяватт долгое время был вице-президентом английского клуба Лестер Сити, с тех пор как в 2011 году его отец Вишай купил клуб.

В 2018 году Вишай Шривадданапрабха трагически погиб в результате крушения вертолета. Это произошло после матча Лестера в АПЛ около домашнего стадиона “лис“ Кинг Пауэр. После его смерти руководство клубом перешло к его сыну Айяватту. Также бизнесмену и его семье принадлежит бельгийский клуб Ауд-Хеверле Левен.

 

По материалам Goal

Перевод и адаптация: СПОРТ bigmir)net

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