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Бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии

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Игрок скончался во время процедуры.
Тьяго Кортес
Тьяго Кортес
www.instagram.com/guaranyrs/

Футболист бразильского клуба Гуарани Тьяго Кортес скончался во время сеанса физиотерапии, об этом сообщает официальная страница клуба в Instagram.

В понедельник, 13 апреля, 22-летний футболист находился в больнице, где проходил процедуры на сеансе физиотерапии. Игрок проходил восстановление после травмы колена. Во время занять ему стало плохо и вскоре он скончался.

“Мы можем с благодарностью вспомнить о преданности Тьяго и о тех прекрасных отношениях, которые были построены за месяцы нашего сотрудничества. Мы желаем семье Тьяго сил. Покойся с миром, Кортес“, - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что умер легендарный пилот Формулы-1.

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Теги: Тьяго Кортес, футбол, смерть, трагедия
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