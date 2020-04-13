Бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии
Футболист бразильского клуба Гуарани Тьяго Кортес скончался во время сеанса физиотерапии, об этом сообщает официальная страница клуба в Instagram.
В понедельник, 13 апреля, 22-летний футболист находился в больнице, где проходил процедуры на сеансе физиотерапии. Игрок проходил восстановление после травмы колена. Во время занять ему стало плохо и вскоре он скончался.
“Мы можем с благодарностью вспомнить о преданности Тьяго и о тех прекрасных отношениях, которые были построены за месяцы нашего сотрудничества. Мы желаем семье Тьяго сил. Покойся с миром, Кортес“, - говорится в сообщении клуба.
O Guarany está de luto. Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes. O atleta estava compondo o elenco atual do clube. Sua partida nos deixa consternados. Só temos a agradecer lembrar com carinho o empenho de Tiago e a ótima relação construida nos meses de convivência no Estrela d'Alva. Desejamos muita força para a família de Tiago. Descansa em paz, Cortes.
Ранее сообщалось, что умер легендарный пилот Формулы-1.
Полная версия правил