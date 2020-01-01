Феллайни выписан из больницы спустя три недели
У футболиста был выявлен коронавирус.
Полузащитник Шаньдунь Лунэн Маруан Феллайни выписан из больницы спустя три недели после заражения коронавирусом, об этом сообщает AFP.
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По информации источника, бельгиец направился домой, чтобы пройти 14-дневную изоляцию. Врачи продолжат наблюдать за состоянием игрока.
“Врачи оценили состояние Феллайни и пришли к выводу о том, что его состояние улучшилось. Сегодня он был выписан из больницы“, - говорится в заявление клуба.
Напомним, что Феллайни - единственный игрок китайской Суперлиги, у которого был обнаружен коронавирус.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист Ливерпуля выписан из больницы после обнаружения коронавируса.
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