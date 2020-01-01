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Матчи сборных могут отложить до 2021 года

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Возникнут сложности в организации матчей.
Виктор Монтальяни
Виктор Монтальяни
Getty Images

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни рассказал, что матчи национальных команд могут быть отложены до следующего года из-за трудностей организации поединков.

“Я думаю, что организации поединков могут вызвать определенные сложности. И дело даже не только в вопросах здоровья и разной степени подготовки матчей, но и в пересечении границ.

Я считаю, приоритетом должны стать внутренние турниры. Сентябрьское окно для матчей сборных все еще актуально, но я не уверен, что они состоятся, учитывая, как сейчас развиваются события.

Я абсолютно уверен, что в марте 2021 года все будет в полном порядке. Сейчас главная задача помочь национальным чемпионатам, а затем уже думать о организации международных поединков“, - приводит слова Монтильяни AP Sports.

Ранее сообщалось, что УЕФА может сократить количество хозяев Евро-2020.

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Теги: ФИФА, футбол, коронавирус
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