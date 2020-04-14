Парень матери Неймара ранее встречался с мужчинами

Парень имел отношения с четырьмя мужчинами.

Парень мамы бразильского нападающего Неймара Тьяго Рамос ранее встречался с мужчинами, об это сообщает The Sun ссылаясь на бразильские СМИ.

По информации источника, до знакомства с Надин Гонсалвеш 22-летний киберспортсмен был любовником личного повара футболиста.

Кроме того, Рамос имел отношения еще как минимум с тремя мужчинами, среди которых бразильский стенд-ап комик Карлиньос Майа, миллионер Эдуардо Перейра и консультант по PR Ириналдо Оливер.

“Это шокировало меня, телефон просто разрывался в тот день. Все начали присылать мне фотографии Рамоса и мамы Неймара. Я знал, что он встречался с девушками, но ни одной из них никогда не видел вживую“, - заявил Оливер.

Напомним, что Неймар одобрил отношения мамы и Тьяго Рамоса.