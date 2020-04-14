Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Парень матери Неймара ранее встречался с мужчинами

Комментариев: 1
Парень имел отношения с четырьмя мужчинами.
Тьяго Рамос
Тьяго Рамос
www.instagram.com/tiagoramoss

Парень мамы бразильского нападающего Неймара Тьяго Рамос ранее встречался с мужчинами, об это сообщает The Sun ссылаясь на бразильские СМИ.

По информации источника, до знакомства с Надин Гонсалвеш 22-летний киберспортсмен был любовником личного повара футболиста.

Кроме того, Рамос имел отношения еще как минимум с тремя мужчинами, среди которых бразильский стенд-ап комик Карлиньос Майа, миллионер Эдуардо Перейра и консультант по PR Ириналдо Оливер.

“Это шокировало меня, телефон просто разрывался в тот день. Все начали присылать мне фотографии Рамоса и мамы Неймара. Я знал, что он встречался с девушками, но ни одной из них никогда не видел вживую“, - заявил Оливер.

Напомним, что Неймар одобрил отношения мамы и Тьяго Рамоса.

Поделись:
Теги: Неймар, вне игры, фото, Тьяго Рамос
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  14.04.2020, 10:23
Оценка:  -1
гость
Спасибо БМ 3,14дэрастам за новость про-3,14дэра.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь