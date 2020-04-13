Милевский - о коронавирусе: Темные времена

Форвард сфотографировался в черной маске.

Футболист брестского Динамо Артем Милевский показал, как соблюдает правила безопасности во время карантина, несмотря на то, что в Беларуси он не введен.

Игрок в Instagram опубликовал запись, на которой он в защитной маске с надписью “Без паники“.

“Темные времена. Берегите своих“, - написал Милевский под фото.

Ранее сообщалось, что Милевский повздорил с известным украинским ведущим в соцсетях.