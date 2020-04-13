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Милевский - о коронавирусе: Темные времена

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Форвард сфотографировался в черной маске.
Артем Милевский
Артем Милевский
ФК Динамо-Брест

Футболист брестского Динамо Артем Милевский показал, как соблюдает правила безопасности во время карантина, несмотря на то, что в Беларуси он не введен.

Игрок в Instagram опубликовал запись, на которой он в защитной маске с надписью “Без паники“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temnie vremena😠😟🤝🌎beregite svoih!!!!

Публикация от timi1010 (@timi1010)

“Темные времена. Берегите своих“, - написал Милевский под фото.

Ранее сообщалось, что Милевский повздорил с известным украинским ведущим в соцсетях.

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Теги: Артем Милевский, футбол, коронавирус, фото
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