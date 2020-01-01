Матич: Роналду - упорный трудяга, Месси - талант

В последние 15 лет им нет равных.

Футболист Манчестер Юнайтед Неманья Матич провел сравнение между игроком туринского Ювентуса Криштиану Роналду и нападающим Барселоны Лионелем Месси.

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“Очень сложно ответить, кто сильнее, могу лишь сказать, что в последние 15 лет им нет равных в мире. Возможно, они оба - лучшие игроки за всю историю футбола.

Их очень сложно сравнивать, ведь у них очень разные стили игры. Роналду талантлив, но главную роль в его успехе сыграл упорный и напряженный труд. Не могу сказать, что Месси не трудится, но он, кажется, все-таки более талантлив“, - цитирует Матича Goal.com.

Ранее Кака сделал выбор между Роналду и Месси.