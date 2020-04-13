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В чемпионате Беларуси на стадионе устроили шоу с чирлидершами и баянистом

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Болельщики в перерыве не скучали.
Футболисты брестского Динамо
Футболисты брестского Динамо
ФК Динамо-Брест

В рамках четвертого тура чемпионата Беларуси Динамо-Брест дома обыграло Ислочь 3:1.

Брестское Динамо приняло решение поднять настроением болельщикам, которые пришли на стадион. Чирлидерши команды во время перерыва выступили на футбольном поле вместе с талисманом команды.

The Sun

Кроме этого, на стадионе был баянист, который яркой музыкой поднимал дух футбольной игры.

The Sun

Отметим, что руководство Динамо предложило болельщикам виртуальные билеты на матч, а после их лица были распечатаны и приклеены на манекены, которые располагались на трибуне.

The Sun

Ранее сообщалось, что в чемпионате Беларуси футболист проломил ногой рекламный щит.

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Теги: Динамо-Брест, Ислочь, чемпионат Беларуси, футбол, шоу, перфоманс, фото
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Комментариев (1)
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Kostos    13.04.2020, 16:01
Оценка:  +1
Kostos
Ну пойте пока... И на баяне играйте Ага
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