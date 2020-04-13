В чемпионате Беларуси на стадионе устроили шоу с чирлидершами и баянистом
Болельщики в перерыве не скучали.
В рамках четвертого тура чемпионата Беларуси Динамо-Брест дома обыграло Ислочь 3:1.
Брестское Динамо приняло решение поднять настроением болельщикам, которые пришли на стадион. Чирлидерши команды во время перерыва выступили на футбольном поле вместе с талисманом команды.
Кроме этого, на стадионе был баянист, который яркой музыкой поднимал дух футбольной игры.
Отметим, что руководство Динамо предложило болельщикам виртуальные билеты на матч, а после их лица были распечатаны и приклеены на манекены, которые располагались на трибуне.
Ранее сообщалось, что в чемпионате Беларуси футболист проломил ногой рекламный щит.
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