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Рыбка: Карантин в Азербайджане жестче, чем в Украине

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Украинец отметил, что в стране нельзя заниматься спортом в общественных местах.
Александр Рыбка
Александр Рыбка
ФК Сабаил

Вратарь Сабаила Александр Рыбка рассказал, как проходит карантин в Азербайджане. 

“Я всегда на связи с Киевом, поэтому могу сказать, что здесь он жестче. Во дворе нашего дома есть магазин, туда можно выйти без проблем. Если надо поехать в маркет, нужно отправить сообщение на специальный номер и в ответ получить смс-разрешение.

Я уже два раза выезжал по такой схеме. Ребята знакомые говорят, что в городе есть блокпосты. Бывает, останавливают машины и могут проверить, есть ли у тебя смс с разрешением на выезд. Так что лучше отправить смс, чем потом столкнуться с проблемами.

В магазин можно только в маске, в перчатках, руки обрабатывают антисептиком. Когда только начинался карантин, можно было на набережной побегать, поиграть на площадке в баскетбол. Сейчас все оградили забором и ввели запрет. В Киеве, говорят, можно побегать по Оболонской набережной. Тут такого раздолья нет.

Статистике я не верю. Причем это касается любой страны. Она может быть как завышена, так и занижена. В Азербайджане не много заболевших, власти эффективно предприняли все меры, чтобы избежать распространения вируса“, - цитирует футболиста Zbirna.

Ранее Рыбка рассказал об уровне чемпионата Азербайджана.

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Теги: футбол, Александр Рыбка
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