Рыбка: Карантин в Азербайджане жестче, чем в Украине

Украинец отметил, что в стране нельзя заниматься спортом в общественных местах.

Вратарь Сабаила Александр Рыбка рассказал, как проходит карантин в Азербайджане.

“Я всегда на связи с Киевом, поэтому могу сказать, что здесь он жестче. Во дворе нашего дома есть магазин, туда можно выйти без проблем. Если надо поехать в маркет, нужно отправить сообщение на специальный номер и в ответ получить смс-разрешение.

Я уже два раза выезжал по такой схеме. Ребята знакомые говорят, что в городе есть блокпосты. Бывает, останавливают машины и могут проверить, есть ли у тебя смс с разрешением на выезд. Так что лучше отправить смс, чем потом столкнуться с проблемами.

В магазин можно только в маске, в перчатках, руки обрабатывают антисептиком. Когда только начинался карантин, можно было на набережной побегать, поиграть на площадке в баскетбол. Сейчас все оградили забором и ввели запрет. В Киеве, говорят, можно побегать по Оболонской набережной. Тут такого раздолья нет.

Статистике я не верю. Причем это касается любой страны. Она может быть как завышена, так и занижена. В Азербайджане не много заболевших, власти эффективно предприняли все меры, чтобы избежать распространения вируса“, - цитирует футболиста Zbirna.

Ранее Рыбка рассказал об уровне чемпионата Азербайджана.