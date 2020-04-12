Холанд: Ибрагимович переходит в любую команду и тут же становится ее лидером

Норвежец хотел бы встретится с форвардом Милана.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд высказался о легендарном шведском форварде Златане Ибрагимовиче.

“Мне очень нравится нравится та уверенность в себе, которую демонстрирует Златан Ибрагимович. Надеюсь выработать у себя такую же. Он переходит в любую команду и тут же начинает забивать, становится ее лидером.

Я бы очень хотел встретиться и поговорить с Ибрагимовичем. Надеюсь, Мино Райола это когда-нибудь организует“, - цитирует футболиста Tuttosport.

Ранее Холанд прокомментировал свою результативность.