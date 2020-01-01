Легенда сборной Турции - о коронавирусе: Это был самый сложный матч в моей жизни

Турок пережил тяжелую пневмонию.

Известный турецкий экс-голкипер Рюштю Речбер рассказал, как пережил коронавирус.

“Я постепенно прихожу в себя, состояние моего здоровья улучшается с каждым днем. Мое тело ослабло, пришлось пройти очень тяжелое лечение, но я на пути к выздоровлению и могу только благодарить Бога. Сейчас мне необходимо оставаться в карантине дома еще около 15 дней.

У меня была тяжелая пневмония. Это был один из самых сложных матчей в моей жизни, но худшее уже позади, и я наконец-то вернулся домой. К счастью, я бросил курить пять лет назад“, - цитирует Речбера TuttoMercatoWeb.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Ливерпуля, у которого выявили коронавирус, выписан из больницы.