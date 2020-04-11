Отчимом Неймара может стать 23-летний киберспортсмен
Ближайшее окружение подтвердило информацию.
Мама футболиста ПСЖ Неймара Надина Гонсалвес завела роман с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, об этом сообщает UOL Esporte.
Гонсалвес в Instagram опубликовала совместную фотографию с киберспортсменом.
“Необъяснимое невозможно объяснить“, - подписала фото женщина.
“Будь счастлива, мам. Люблю тебя“, - прокомментировал под фото Неймар.
Тьяго Рамос является участником киберспортивной команды 4K Easy, которая принимает участие в турнирах по Free Fire.
Окружение Неймара подтвердило информацию о том, что Надин встречается с Рамосом.
Ранее сообщалось, что Неймар может потерять половину зарплаты из-за пандемии коронавируса.
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