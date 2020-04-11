Отчимом Неймара может стать 23-летний киберспортсмен

Ближайшее окружение подтвердило информацию.

Мама футболиста ПСЖ Неймара Надина Гонсалвес завела роман с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, об этом сообщает UOL Esporte.

Гонсалвес в Instagram опубликовала совместную фотографию с киберспортсменом.

“Необъяснимое невозможно объяснить“, - подписала фото женщина.

“Будь счастлива, мам. Люблю тебя“, - прокомментировал под фото Неймар.

Тьяго Рамос является участником киберспортивной команды 4K Easy, которая принимает участие в турнирах по Free Fire.

Окружение Неймара подтвердило информацию о том, что Надин встречается с Рамосом.

Ранее сообщалось, что Неймар может потерять половину зарплаты из-за пандемии коронавируса.