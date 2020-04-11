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Отчимом Неймара может стать 23-летний киберспортсмен

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Ближайшее окружение подтвердило информацию.
Неймар и Тьяго Рамос
Неймар и Тьяго Рамос
instagram.com/tiagoramoss

Мама футболиста ПСЖ Неймара Надина Гонсалвес завела роман с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, об этом сообщает UOL Esporte.

Гонсалвес в Instagram опубликовала совместную фотографию с киберспортсменом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O inexplicável não se explica, se vive... ❤️

Публикация от Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)

“Необъяснимое невозможно объяснить“, - подписала фото женщина.

“Будь счастлива, мам. Люблю тебя“, - прокомментировал под фото Неймар.

Тьяго Рамос является участником киберспортивной команды 4K Easy, которая принимает участие в турнирах по Free Fire.

Окружение Неймара подтвердило информацию о том, что Надин встречается с Рамосом. 

Ранее сообщалось, что Неймар может потерять половину зарплаты из-за пандемии коронавируса.

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Теги: Неймар, вне игры, фото
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