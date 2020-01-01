В чемпионате Беларуси футболист проломил ногой рекламный щит
Игрок не смог сразу достать ногу.
Нападающий белорусского Слуцка Артем Сердюк попал в комичную ситуацию в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против Витебска.
В концовке матча футболист не сумел догнать мяч. От досады игрок пробил рекламный щит. Некоторое время Сердюк не мог выбраться, однако ему все-таки удалось достать ногу.
Вашему вниманию видео момент курьезного случая:
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