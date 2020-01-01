Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В чемпионате Беларуси футболист проломил ногой рекламный щит

Комментариев: 0
Игрок не смог сразу достать ногу.

Артем Сердюк
Артем Сердюк
sfc-slutsk.by

Нападающий белорусского Слуцка Артем Сердюк попал в комичную ситуацию в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против Витебска.

В концовке матча футболист не сумел догнать мяч. От досады игрок пробил рекламный щит. Некоторое время Сердюк не мог выбраться, однако ему все-таки удалось достать ногу.

Вашему вниманию видео момент курьезного случая:

 

Ранее Милевский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Беларуси.

Поделись:
Теги: Артем Сердюк, видео, чемпионат Беларуси, Слуцк, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь