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Ротань составил команду-мечты

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Игрок посадил себя на скамейку запасных.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань составил команду своей мечты.

“Команда-мечты? Вратарь -- Буффон. В центре защиты - Мальдини и Рамос или Пике. Слева играл бы Марсело, справа - Кафу.

В центре полузащиты отдал бы предпочтение Пирло, Гаттузо и Баджо. Тройка в атаке - Месси, Роналду и Шевченко. В запасе - я и Слава Шевчук“, - цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Ранее Ротань заявил, что сборная Украины похожа по стилю с Ливерпулем.

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Теги: Руслан Ротань, футбол, команда мечты
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