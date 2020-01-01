Ротань составил команду-мечты

Игрок посадил себя на скамейку запасных.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань составил команду своей мечты.

“Команда-мечты? Вратарь -- Буффон. В центре защиты - Мальдини и Рамос или Пике. Слева играл бы Марсело, справа - Кафу.

В центре полузащиты отдал бы предпочтение Пирло, Гаттузо и Баджо. Тройка в атаке - Месси, Роналду и Шевченко. В запасе - я и Слава Шевчук“, - цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Ранее Ротань заявил, что сборная Украины похожа по стилю с Ливерпулем.