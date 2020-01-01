Морозюк: Я не знаю, чего нужно бояться - коронавируса или Гармаша

Украинский футболист находится на двойном карантине.

Украинский футболист Ризеспора Николай Морозюк, который принадлежит киевскому Динамо, рассказал, как у него проходит карантин в турецком клубе.

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“Агент часто звонит, узнает, чего не хватает, чего хочу. Говорю ему: “Шеф, ты не переживай, тут самый опасный для меня...Понятия не имею, кого нужно бояться - коронавируса или Гармаша, который живет этажом ниже.

У меня реально двойной карантин. Если я буду проводить с ним времени больше, чем по полчаса в день, то начну ежедневно минимум 15-20 минут играть в перестрелки на водных пистолетах, а после в прятки. Это все происходит в жилом доме.

Потом Гармаш будет палить кнопки в лифте. Дальше я уже не знаю, страшно думать. Денис - уникум, о таких книги пишут“, - рассказал Морозюк в прямом эфире Instagram с Александром Алиевым.

Ранее Морозюк сообщил, где его жена подхватила коронавирус.