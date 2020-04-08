Роналду арендовал роскошную виллу на Мадейре
Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду находится в изоляции на острове Мадейра.
Изначально футболист проживал в своей роскошной квартире в Фуншале (столица Мадейры), однако ему надоело нахождение там и он арендовал элитную виллу в рыбацкой деревне Каникал.
По информации The Sun, стоимость аренды виллы с шестью спальнями составляет 3 500 фунтов стерлингов (около 4 тысяч евро).
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Дом находится на берегу Атлантического океана в отдалении от других, на участке есть весьма большой сад, где можно прогуливаться, не нарушая правил карантина. Также здесь есть игровая комната с бильярдным столом
Роналду и его возлюбленная Джорджина нашли это место отличным для тренировок - на своей страничке в Instagram Криштиану показал, как они занимаются.
Именно благодаря этой публикации журналисты сумели вычислить место, где находится Роналду и какую именно недвижимость он сейчас арендует.
Напомним, находясь в Фуншале, Криштиан Роналду с невестой нарушили карантин.
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