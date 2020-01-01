Чигринский: Мы соблюдаем меры безопасности, тренируемся дома

Украинец находится на карантине в Греции.

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский находится на карантине в Греции из-за пандемии коронавируса. Футболист продолжает восстановление после травмы, но из-за ограничений все немного изменилось.

“До введения карантина я восстанавливался после травмы. Сейчас я продолжаю процедуры, но все немного иначе. Мы соблюдаем меры безопасности, по возможности тренируемся дома. Это тяжело, но мы общаемся с тренерами и продолжаем работу.

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Я люблю читать, и сейчас у меня появилась такая возможность. Меня это успокаивает. Еще я тренируюсь - я по-прежнему верю в возобновление чемпионата. Но это второстепенно, когда умирают люди. Мы будем действовать ответственно.

Спортсменам непросто поддерживать форму, но мы все находимся в уникальной ситуации. Хорошо, что нас поддерживают работники АЕК, тренера, это помогает“, - приводит слова Чигринского SDNA.

Ранее украинский игрок Гента Роман Яремчук показал, как восстанавливает форму после операции, находясь на карантине.