Яремчук показал, как восстанавливает форму после операции

Украинец перенес операцию в январе.

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук продолжает восстановление после операции на ахилле, которую он перенес в январе.

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Украинец в марте вернулся к тренировкам и продолжает набирать форму в условиях карантина, чтобы быть готовым к выходу на поле после окончания карантина и возобновления футбольных матчей.

Ранее сообщалось, что чемпионат Бельгии досрочно завершат из-за коронавируса.