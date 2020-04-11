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Яремчук показал, как восстанавливает форму после операции

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Украинец перенес операцию в январе.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
instagram.com/r.yaremchuk/

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук продолжает восстановление после операции на ахилле, которую он перенес в январе.

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Украинец в марте вернулся к тренировкам и продолжает набирать форму в условиях карантина, чтобы быть готовым к выходу на поле после окончания карантина и возобновления футбольных матчей.

Ранее сообщалось, что чемпионат Бельгии досрочно завершат из-за коронавируса.

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Теги: Роман Яремчук, Гент, футбол, вне игры, восстановление, видео
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