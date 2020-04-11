Яремчук показал, как восстанавливает форму после операции
Украинец перенес операцию в январе.
Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук продолжает восстановление после операции на ахилле, которую он перенес в январе.
Читай также: Яремчук рассказал о лучшем решение в жизни
Украинец в марте вернулся к тренировкам и продолжает набирать форму в условиях карантина, чтобы быть готовым к выходу на поле после окончания карантина и возобновления футбольных матчей.
Ранее сообщалось, что чемпионат Бельгии досрочно завершат из-за коронавируса.
Полная версия правил