Милевский повздорил с известным украинским ведущим в соцсетях

У Артема Милевского возник конфликт с Андреем Бедняковым.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский повздорил с известным украинским ведущим Андреем Бедняковым в социальных сетях.

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В Instagram был опубликован пост о том, что “украинцы дали жару в полуфинале кубка Беларуси“, на что Бедняков написал: “А они сразу с полуфиналов начинают?“. Этот вопрос, судя по всему, не понравился Милевскому, который ответил: “Смешно, обо*раться можно от шутки“.

Андрей ответил на выпад футболиста, попросив не искать язвы там, где ее нет.

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“Не нужно вам это делать, Артем. И это была не шутка .Это был вопрос.Так как чемпионат ваш только начался там (мы же за ним следим в том числе и из-за вас тоже). И тут сразу новость про полуфинал кубка. Вот и поинтересовался. Не нужно искать язвы там, где ее нет! Желаю забивать в каждом матче и снова стать чемпионом“ - ответил Бедняков.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский продемонстрировал оригинальное фото с Суперкубком.