Левандовски выставил футболку на аукцион, чтобы помочь польским больницам

Именитый футболист пытается помочь больницам в Польше в борьбе с коронавирусом.

Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски решил принять участие в проекте Less-App, который занимается продажей вещей известных людей в целях благотворительности.

Читай также: Роналду пожертвовал огромную сумму на борьбу с коронавирусом

Футболист выставил на аукцион свою игровую футболку, в которой он играл против Шальке в Бундеслиге и оформил хет-трик. Вырученные с продажи средства получат польские больницы.

"Это моя футболка, в которой я сыграл в матче Бундеслиги с Шальке. В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю ее на аукцион в рамках проекта Less-App, а деньги от продажи будут пожертвованы польским больницам", - написал Левандовски в Instagram.

Отметим, что по состоянию на 11 апреля в Польше зафиксировано 5 955 случаев заражения коронавирусом, из них 181 человек умерли, а 318 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски пожертвовал крупную сумму на борьбу с COVID-19.