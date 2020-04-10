Левандовски выставил футболку на аукцион, чтобы помочь польским больницам
Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски решил принять участие в проекте Less-App, который занимается продажей вещей известных людей в целях благотворительности.
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Футболист выставил на аукцион свою игровую футболку, в которой он играл против Шальке в Бундеслиге и оформил хет-трик. Вырученные с продажи средства получат польские больницы.
"Это моя футболка, в которой я сыграл в матче Бундеслиги с Шальке. В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю ее на аукцион в рамках проекта Less-App, а деньги от продажи будут пожертвованы польским больницам", - написал Левандовски в Instagram.
This is my jersey from the #Bundesliga match against @s04 in which I managed to score a hattrick⚽⚽⚽ I would like to donate this jersey for auction @less_app as part of the #lessappforhospitals campaign. The entire amount will be transferred to Polish hospitals🙏 #less ➡️ link in bio
Отметим, что по состоянию на 11 апреля в Польше зафиксировано 5 955 случаев заражения коронавирусом, из них 181 человек умерли, а 318 - выздоровели.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски пожертвовал крупную сумму на борьбу с COVID-19.
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