Экс-игрок сборной Франции: Из-за Зидана я выкурил 250 сигарет за 10 минут
Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальном матче чемпионата мира-2006, в котором его команда проиграла Италии.
В том поединке на 109-й минуте Зинедин Зидан получил красную карточку за удар головой в грудь Марко Матерацци.
“После матча Зидан принес извинения в раздевалке, но я не принял. Я вообще не хотел с ним разговаривать, и было неподходящее время для этого, слишком мы были разочарованы.
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Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого я не разговаривал с Зиданом два года. Но в 2008 году я играл свадьбу, и моя жена сказала пригласить его.
Я позвонил Зидану, мы вместе перекусили. У нас был отличный разговор“, - приводит слова Саньоля Football Italia со ссылкой на Radio Montecarlo.
Ранее сообщалось, что владелец Альмерии ударил Зидана головой в грудь, повторив знаменитый эпизод с Матерацци.
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