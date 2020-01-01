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Экс-игрок сборной Франции: Из-за Зидана я выкурил 250 сигарет за 10 минут

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Причиной такого поведения Вилли Саньоля стало поражение команды в финале чемпионата мира, где Зидан получил красную карточку.
Вилли Саньоль
Вилли Саньоль
Getty Images

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальном матче чемпионата мира-2006, в котором его команда проиграла Италии.

В том поединке на 109-й минуте Зинедин Зидан получил красную карточку за удар головой в грудь Марко Матерацци.

“После матча Зидан принес извинения в раздевалке, но я не принял. Я вообще не хотел с ним разговаривать, и было неподходящее время для этого, слишком мы были разочарованы.

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Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого я не разговаривал с Зиданом два года. Но в 2008 году я играл свадьбу, и моя жена сказала пригласить его.

Я позвонил Зидану, мы вместе перекусили. У нас был отличный разговор“, - приводит слова Саньоля Football Italia со ссылкой на Radio Montecarlo.

Ранее сообщалось, что владелец Альмерии ударил Зидана головой в грудь, повторив знаменитый эпизод с Матерацци.

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Теги: Вилли Саньоль, Зинедин Зидан, сборная Франции по футболу, футбол
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