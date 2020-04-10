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Международный кубок чемпионов отменили из-за пандемии коронавируса

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Новый коронавирус стал причиной отмены еще одного турнира.
Международный кубок чемпионов отменили
Международный кубок чемпионов отменили
Getty Images

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на мировой спорт. Теперь было принято решение отменить Международный кубок чемпионов в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба турнира, здоровье участников и болельщиков важнее всего, и пока неизвестно когда вообще возобновится футбол.

“Здоровье и безопасность игроков, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в матчах, имеют первостепенное значение.

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Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения и неопределенность с календарем матчей европейского футбола делают невозможным планирование мужского Международного кубка чемпионов этим летом“, - говорится в заявлении.

Напомним, коронавирус впервые зафиксировали в декабре 2019 года в Ухане (Китай), однако он распространился по миру. По состоянию на 11 апреля в мире почти 1,7 миллиона случаев заражения COVID-19, из них 102 764 человека скончались, а 376 677 - вылечились.

Отметим, что из-за коронавируса на год перенесли Евро-2020 и Олимпийские игры в Токио.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что ни один турнир не стоит человеческой жизни.

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Теги: коронавирус, Международный кубок чемпионов, футбол, турнир
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