Международный кубок чемпионов отменили из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на мировой спорт. Теперь было принято решение отменить Международный кубок чемпионов в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба турнира, здоровье участников и болельщиков важнее всего, и пока неизвестно когда вообще возобновится футбол.

“Здоровье и безопасность игроков, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в матчах, имеют первостепенное значение.

Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения и неопределенность с календарем матчей европейского футбола делают невозможным планирование мужского Международного кубка чемпионов этим летом“, - говорится в заявлении.

