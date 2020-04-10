Международный кубок чемпионов отменили из-за пандемии коронавируса

Новый коронавирус стал причиной отмены еще одного турнира.

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на мировой спорт. Теперь было принято решение отменить Международный кубок чемпионов в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба турнира, здоровье участников и болельщиков важнее всего, и пока неизвестно когда вообще возобновится футбол.

“Здоровье и безопасность игроков, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в матчах, имеют первостепенное значение.

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Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения и неопределенность с календарем матчей европейского футбола делают невозможным планирование мужского Международного кубка чемпионов этим летом“, - говорится в заявлении.

An update on the Men’s 2020 Tournament. pic.twitter.com/eb8PaSaPGs — International Champions Cup (@IntChampionsCup) April 10, 2020

Напомним, коронавирус впервые зафиксировали в декабре 2019 года в Ухане (Китай), однако он распространился по миру. По состоянию на 11 апреля в мире почти 1,7 миллиона случаев заражения COVID-19, из них 102 764 человека скончались, а 376 677 - вылечились.

Отметим, что из-за коронавируса на год перенесли Евро-2020 и Олимпийские игры в Токио.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что ни один турнир не стоит человеческой жизни.