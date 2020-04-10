Ибрагимович кинул вызов Погба

Шведский форвард исполнил эффектный трюк, предложив Полю повторить.

Футбол сейчас находится на паузе из-за пандемии коронавируса, и спортсмены находятся на карантине.

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В условиях самоизоляции некоторые игроки развлекаются различными челленджами. Так, нападающий Милана Златан Ибрагимович бросил вызов игроку Манчестер Юнайтед Полю Погба.

Швед опубликовал видео, на котором эффектно отправил мяч в корзину. Ролик 38-летний Ибрагимович подписал так: "Игра окончена, Поль".

Француз достаточно быстро ответил Ибрагимовичу на вызов, где отправил мяч в баскетбольное кольцо рикошетом от стены.

"Для меня честь сразиться со львом и победить. Вот теперь игра окончена", - написал под роликом Погба.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин поучаствовал в челлендже Роналду.