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Ибрагимович кинул вызов Погба

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Шведский форвард исполнил эффектный трюк, предложив Полю повторить.
Златан Ибрагимович и Поль Погба
Златан Ибрагимович и Поль Погба
Getty Images

Футбол сейчас находится на паузе из-за пандемии коронавируса, и спортсмены находятся на карантине.

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В условиях самоизоляции некоторые игроки развлекаются различными челленджами. Так, нападающий Милана Златан Ибрагимович бросил вызов игроку Манчестер Юнайтед Полю Погба.

Швед опубликовал видео, на котором эффектно отправил мяч в корзину. Ролик 38-летний Ибрагимович подписал так: "Игра окончена, Поль".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@paulpogba Game over #zlatanvspogba

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Француз достаточно быстро ответил Ибрагимовичу на вызов, где отправил мяч в баскетбольное кольцо рикошетом от стены. 

"Для меня честь сразиться со львом и победить. Вот теперь игра окончена", - написал под роликом Погба.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин поучаствовал в челлендже Роналду.

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Теги: Поль Погба, Златан Ибрагимович, челлендж, футбол, вне игры, видео
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