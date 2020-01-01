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Инфантино: Ни один турнир не стоит человеческой жизни

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Функционер в очередной раз напомнил, что здоровье находится на первом месте.
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино
Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о возобновлении национальных чемпионатов в контексте пандемии коронавируса.

“Нашим главном приоритетом и принципом, на котором базируются наши соревнования, и которому мы призываем следовать, является то, что здоровье находится на первом месте.

Ни один матч, турнир или лига не стоит риска человеческой жизнью. Все должны это четко понимать.

Возобновлять соревнования, пока ситуация не на 100% безопасна, будет более чем безответственно. Если нужно подождать немного дольше, мы должны это сделать. Лучше немного подождать, чем рисковать“, - цитирует Инфантино Goal.com

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует продлить сезон-2019/20.

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Теги: футбол, Джанни Инфантино, ФИФА
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