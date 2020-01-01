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Левандовски: Анри был моим кумиром в детстве

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Поляк также любил следить за Алессандро Дель Пьеро.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Форвард мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, кто был его кумиром детства.

“Когда мне было лет 10-14, Дель Пьеро был лучшим футболистом для меня. Тогда же моим кумиром стал Тьерри Анри. Он был потрясающим - не только забивал, но и делал все для команды. Помню, как легко он забивал голы за Арсенал в разных ситуациях.

Это было несложно для него, я тоже хотел забивать много голов и многому научился у него. Хотел стать таким же игроком, как Анри, но быть Робертом Левандовски.

До сих пор помню, когда впервые встретил Анри, то сказал: “Ух ты, я встретил своего кумира детства“. Теперь он хочет мою майку“, - цитирует поляка Bongdaso.

Ранее Роберт Левандовски заявил, что Криштиану Роналду звал его в Реал.

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Теги: футбол, Роберт Левандовски, Тьерри Анри
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