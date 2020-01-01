Экс-игрок сборной Аргентины: Футбол задолжал Месси

Звездный игрок не может выиграть чемпионат мира.

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился мнением о том, что Лионель Месси не может выиграть чемпионат мира с национальной командой.

Читай также: Экс-президент Интера заявил, что клуб может подписать Месси

“Я считаю, что будет несправедливо, если Лионель завершит карьеру, так и не выиграв трофей чемпионата мира. Вообще футбол в каком-то смысле задолжал Месси. Но даже если он не возьмет титул, это не уменьшит его величие. Хотя лично для меня это будет похоже на анекдот.

Каждый аргентинец хочет, чтобы Месси стал чемпионом мира, и я всем сердцем этого хочу. Но если этого не произойдет, то он не перестанет быть великим“, - приводит слова Креспо Ole.

Ранее Хави назвал единственного игрока, который лучше Роналдиньо.