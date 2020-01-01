Самбрано: Покинул Украину на довольно сложных условиях

Перуанец счастлив в аргентинском клубе.

Бывший футболист Динамо Карлос Самбрано, который сейчас выступает за Бока Хуниорс, рассказал подробности своего ухода.

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“Я подписал контракт с Бокой на три года. Я могу сказать, что практически осуществил одну из своих самых больших мечт. Завершить карьеру в такой большой команде было бы очень хорошо, но сначала я должен идти шаг за шагом.

Я покинул Украину на довольно сложных условиях. Когда придет время, я об этом расскажу, но сначала все должно остыть. После этого я бездействовал два месяца, это была моя безответственность“, - приводит слова Самбрано Movistar.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило карантин до конца апреля.