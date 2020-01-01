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Пятизвездочный отель: домашний арест Роналдиньо

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Бразилец вышел из-под ареста.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Легендарный футболист Роналдиньо оказался под домашним арестом после того, как был внесен залог в размере 1,6 миллиона долларов. 

Как сообщает The Sun, бразилец вместе со своим братом будет проживать в роскошном отеле Palmaroga, который находится в Асунсьоне (Парагвай). Полиция будет осуществляет круглосуточное наблюдение.

Роналдиньо вместе с братом будет жить в президентском номере люкс, который круглосуточно обслуживается, где есть бассейн на крыше здания, коктейли в баре, тренажерный зал и многое другое.

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

Отмечается, что стоимость номера составляет около 100 евро за сутки во время пандемии коронавируса, но в обычное время за него платят минимум в три раза дороже.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо может лишиться карточки в FIFA 20 из-за ареста.

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Теги: Роналдиньо, домашний арест, фото
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