Гол Нойока и ассист Милевского принесли Динамо-Брест победу над Шахтером Вернидуба

В Беларуси завершился первый матч 1/2 Кубка страны.

Динамо-Брест уверенно обыграло солигорский Шахтер в рамках первого полуфинала Кубка Беларуси.

Уже на 6-й минуте матча украинец Александр Нойок открыл счет в матче, а через некоторое время гол Павла Савицкого после ассиста Артема Милевского удвоил преимущество “сине-белых“ над подопечными Юрия Вернидуба.

Отметим, что в этом матче за Динамо дебютировал еще один украинец Евгений Хачериди.

Динамо-Брест - Шахтер Солигорск 2:0

Голы: Нойок, 6, Савицкий, 13.

Динамо-Брест: Игнатович, Кики, Быков, Милевский (к) (Кривец, 66), Нойок, Витус, Хачериди, Лаптев (Печенин, 76), Гордейчук (Садовский, 90), Юзепчук, Савицкий.

Шахтер Солигорск: Чесновский, Бурко, Бегунов, Политевич, Матвейчик (к), Кендыш, Подстрелов, Селява, Иванович (Шиндагоридзе, 63), Лисакович (Лулаку, 66), Бодул (Диасамидзе, 46).

Предупреждения: Нойок - Лисакович

Ответный матч состоится 29 апреля в Солигорске.