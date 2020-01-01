Гол Нойока и ассист Милевского принесли Динамо-Брест победу над Шахтером Вернидуба
Динамо-Брест уверенно обыграло солигорский Шахтер в рамках первого полуфинала Кубка Беларуси.
Уже на 6-й минуте матча украинец Александр Нойок открыл счет в матче, а через некоторое время гол Павла Савицкого после ассиста Артема Милевского удвоил преимущество “сине-белых“ над подопечными Юрия Вернидуба.
Отметим, что в этом матче за Динамо дебютировал еще один украинец Евгений Хачериди.
Динамо-Брест - Шахтер Солигорск 2:0
Голы: Нойок, 6, Савицкий, 13.
Динамо-Брест: Игнатович, Кики, Быков, Милевский (к) (Кривец, 66), Нойок, Витус, Хачериди, Лаптев (Печенин, 76), Гордейчук (Садовский, 90), Юзепчук, Савицкий.
Шахтер Солигорск: Чесновский, Бурко, Бегунов, Политевич, Матвейчик (к), Кендыш, Подстрелов, Селява, Иванович (Шиндагоридзе, 63), Лисакович (Лулаку, 66), Бодул (Диасамидзе, 46).
Предупреждения: Нойок - Лисакович
Ответный матч состоится 29 апреля в Солигорске.
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