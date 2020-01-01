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Хачериди дебютирует за Динамо-Брест против команды Вернидуба

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Украинец впервые попал в стартовый состав своей команды.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
ФК Динамо-Брест

Три украинских футболиста Динамо-Брест Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди попали в стартовый состав своей команды на полуфинальный матч Кубка Беларуси против солигорского Шахтера, который тренирует Юрий Вернидуб.

Динамо-Брест: Игнатович, Юзепчук, Хачериди, Кики, Витус, Нойок, Быков, Савицкий, Милевский, Гордейчук, Лаптев.

Шахтер: Чесновский, Матвейчик, Бегунов, Политевич, Бурко, Кендыш, Селява, Подстрелов, Иванович, Лисакович, Бодул.

Отметим, что этот поединок станет дебютным для Евгения Хачериди.

Матч Динамо-Брест - Шахтер состоится сегодня, 8 апреля, в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Динамо-Брест, Шахтер Солигорск, Евгений Хачериди
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