Хачериди дебютирует за Динамо-Брест против команды Вернидуба

Украинец впервые попал в стартовый состав своей команды.

Три украинских футболиста Динамо-Брест Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди попали в стартовый состав своей команды на полуфинальный матч Кубка Беларуси против солигорского Шахтера, который тренирует Юрий Вернидуб.

Динамо-Брест: Игнатович, Юзепчук, Хачериди, Кики, Витус, Нойок, Быков, Савицкий, Милевский, Гордейчук, Лаптев.

Шахтер: Чесновский, Матвейчик, Бегунов, Политевич, Бурко, Кендыш, Селява, Подстрелов, Иванович, Лисакович, Бодул.

Отметим, что этот поединок станет дебютным для Евгения Хачериди.

Матч Динамо-Брест - Шахтер состоится сегодня, 8 апреля, в 19:30 по киевскому времени.