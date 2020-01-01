Нани: Роналду - лучший. Цифры не врут

Португалец назвал лучшего игрока в мире.

Экс-футболист Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Луиш Нани поделился мнением о лучшем игроке в мире.

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“Одним из игроков, который меня поразил и поначалу произвел на меня большое впечатление, был Пол Скоулз - он был выдающимся.

Но моим фаворитом по-прежнему является Криштиану Роналду - он самый лучший. Лучший игрок в мире? Я много их видел, в том числе игроков прошлого: Марадону, Пеле.

Но я бы выбрал себе товарища по многим битвам, кого-то, с кем я так много выиграл, кого-то, кого я действительно уважаю. Цифры никогда не лгут, и они говорят о том, что самый лучший - Криштиану Роналду“, - приводит слова Нани Sportsmole со ссылкой на Football Wave.

Ранее Кака сделал выбор между Роналду и Месси.