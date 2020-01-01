Легенда Баварии: Сомневаюсь, что увидим Нойера в команде в следующем сезоне

Вратарь может покинуть клуб.

Легендарный футболист Баварии Лотар Маттеус поделился мнением о будущем Мануэля Нойера в немецком клубе.

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“Нойер выдвинул требования по контракту на пять лет? Он хочет чувствовать себя в безопасности, но пять лет - это слишком.

Руководство клуба было лояльно к нему на протяжении долгого времени. Я бы посоветовал ему подписать контракт на три года. Возможно, через три года он будет в отличной форме и снова сможет переподписать контракт.

Если честно, то сомневаюсь, что Нойер будет играть в Баварии в следующем сезоне“, - приводит слова Маттеуса Sky Deutschland.

Ранее сообщалось, что Нойер может покинуть Баварию.