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Минюст США заявил, что вице-президента ФИФА подкупили ради проведения ЧМ-2018 в России

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Согласно данным Министерства юстиции США, также некоторые функционеры получили взятки при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.
Джек Уорнер
Джек Уорнер
Getty Images

Члены исполкома ФИФА получали взятки за свои голоса в пользу России и Катара при выборе стран-хозяев чемпионата мира 2018 и 2022 годов.

Как утверждает Министерство юстиции США, бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго получил 5 миллионов долларов за свой голос в пользу России. Отмечается, что Уорнер получил взятку более чем 20-ю переводами с ноября 2010 по апрель 2011 года.

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Кроме того источник сообщает, что Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы предлагали взятку в размере 1 миллиона долларов, однако нет информации о том, получил ли он эти деньги.

Также в отчете Минюста сказано, что экс-президент конфедерации футбола Бразилии Рикардо Тейшейра, а также бывший глава КОНМЕБОЛ Николас Леос (Парагвай) и еще один неназванный участник получили взятки за голосование в пользу Катара при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

Стоит сказать, что Уорнеру в 2015 году пожизненно запретили вести любую деятельность, связанную с футболом.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ заплатил ФИФА, чтобы закрыть дело о коррупции.

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Теги: ФИФА, взятки, расследование, футбол, вне игры
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Комментариев (1)
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ЗаелоПластинку    07.04.2020, 10:05
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ЗаелоПластинку
Это было очевидно еще с "лец ми спик фром май харт". До сих пор иногда пересматриваю, чтобы поднять свой уровень английского.
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