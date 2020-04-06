ФИФА бессрочно продлит сезон-2019/20 - The Athletic
Международная федерация футбола также планирует изменить даты трансферного окна.
ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона-2019/20 в ближайшее время. Об этом сообщает The Athletic.
Отмечается, что Международная федерация футбола также изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов футболистов, чьи соглашения рассчитаны до 30 июня.
Соответствующее заявление будет опубликовано в течение 48 часов.
Таким образом, ФИФА делает все возможное для того, чтобы сезон-2019/20 доиграли.
Ранее сообщалось, что УЕФА опроверг слухи о сроках завершения еврокубковых турниров.
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