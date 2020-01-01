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УЕФА опроверг слухи о сроках завершения еврокубковых турниров

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Рабочая группа УЕФА занимается разработкой возможных сценариев возобновления еврокубковых матчей.
УЕФА выступил с заявление по поводу еврокубкового сезона
УЕФА выступил с заявление по поводу еврокубкового сезона
UEFA.com

В СМИ появилась информация о том, что президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что еврокубковые турниры необходимо доиграть до 3 августа.

В организации отреагировали на это и сообщили, что ни президент, ни сам союз на данный момент не устанавливали никаких сроков завершения нынешнего еврокубкового сезона.

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“Это неправда. Президент не определился с точными датами окончания сезона. Сейчас УЕФА анализирует все варианты завершения внутренних и европейских сезонов. Этим занимается рабочая группа, созданная 17 марта.

В настоящее время изучаются варианты проведения матчей в июле и августе, если это необходимо, в зависимости от ситуации“, - приводит заявление УЕФА Goal.com.

Ранее сообщалось, что что бельгийские клубы могут остаться без еврокубков.

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Теги: УЕФА, Лига Чемпионов, Лига Европы, футбол
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