Сербского футболиста приговорили к домашнему аресту за нарушение правил карантина

Александар Прийович проведет три месяца под домашним арестом.

Сербский футболист Александар Прийович понес наказание за нарушение правил карантина.

Как сообщает AP, 29-летний нападающий арабского Аль-Иттихада нарушил комендантский час, который был установлен в Сербии для сдерживания распространения коронавируса.

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Полиция арестовала Прийовича и еще 19 человек за то, что они собрались в лобби-баре отеля в Белграде в пятницу, 3 апреля. Футболист признал себя виновным в правонарушении, и его приговорили к трем месяцем домашнего ареста. Суд состоялся в субботу, 4 апреля, по видеосвязи.

Отметим, что в нынешнем сезоне Прийович отыграл 12 матчей за арабскую команду, забив гол и сделав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что сербский футболист Реала Лука Йович признал свою вину в нарушении карантина. Стоит сказать, что отец Йовича призвал посадить сына в тюрьму.