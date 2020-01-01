Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тевес: Футболист может прожить шесть месяцев или год без зарплаты

Комментариев: 0
Форвард поделился своими мыслями относительно окладов, которые получают футболисты.
Карлос Тевес
Карлос Тевес
Getty Images

Нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес высказал свое мнение по поводу зарплат игроков.

Читай также: Тевес поцеловал Марадону в губы перед тем, как выиграть чемпионство с Бокой Хуниорс

"Футболист может прожить шесть месяцев или год без зарплаты. Мы не находимся в отчаянии, как те люди, которые живут с детьми, выходят из дома в шесть утра и возвращаются в семь вечера, чтобы накормить свою семью.

Мы должны помогать другим. Мне легко говорить из дома, зная, что у моих детей есть еда. Но я беспокоюсь за тех отчаявшихся людей, которые сейчас не могут покидать дом и кормить семью", - приводит слова Тевеса Goal.com со ссылкой на America TV.

Ранее сообщалось, что Барселона официально объявила о сокращении зарплат игрокам на 70%.

Поделись:
Теги: Карлос Тевес, футбол, вне игры, зарплата
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь