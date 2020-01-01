Тевес: Футболист может прожить шесть месяцев или год без зарплаты
Форвард поделился своими мыслями относительно окладов, которые получают футболисты.
Нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес высказал свое мнение по поводу зарплат игроков.
Читай также: Тевес поцеловал Марадону в губы перед тем, как выиграть чемпионство с Бокой Хуниорс
"Футболист может прожить шесть месяцев или год без зарплаты. Мы не находимся в отчаянии, как те люди, которые живут с детьми, выходят из дома в шесть утра и возвращаются в семь вечера, чтобы накормить свою семью.
Мы должны помогать другим. Мне легко говорить из дома, зная, что у моих детей есть еда. Но я беспокоюсь за тех отчаявшихся людей, которые сейчас не могут покидать дом и кормить семью", - приводит слова Тевеса Goal.com со ссылкой на America TV.
Ранее сообщалось, что Барселона официально объявила о сокращении зарплат игрокам на 70%.
Полная версия правил