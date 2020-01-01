Тевес: Футболист может прожить шесть месяцев или год без зарплаты

Форвард поделился своими мыслями относительно окладов, которые получают футболисты.

Нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес высказал свое мнение по поводу зарплат игроков.

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"Футболист может прожить шесть месяцев или год без зарплаты. Мы не находимся в отчаянии, как те люди, которые живут с детьми, выходят из дома в шесть утра и возвращаются в семь вечера, чтобы накормить свою семью.

Мы должны помогать другим. Мне легко говорить из дома, зная, что у моих детей есть еда. Но я беспокоюсь за тех отчаявшихся людей, которые сейчас не могут покидать дом и кормить семью", - приводит слова Тевеса Goal.com со ссылкой на America TV.

Ранее сообщалось, что Барселона официально объявила о сокращении зарплат игрокам на 70%.