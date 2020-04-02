Роналду обошел Месси в голосовании за лучшего игрока в истории

Издание Marca выяснило, кого фанаты считают лучшим футболистом в истории.

Известное испанское издание Marca провело голосование среди фанатов и выяснило, кого они считают лучшим футболистом в истории.

Опрос проводился по системе плей-офф. На стадии 1/8 финала вылетели Ференц Пушкаш, Эусебио, Франц Беккенбауэр, Мишель Платини, Роналдиньо, Лев Яшин, Джордж Бест и Пауло Мальдини.

В четвертьфинале голосования Лионель Месси обошел Ди Стефано, Роналдо прошел Пеле, Марадона обогнал Круиффа, а Криштиану Роналду набрал больше голосов, чем Зинедин Зидан.

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В рамках полуфинала звездный португалец превзошел Марадону, а Месси сумел обойти Роналдо. В финале Криштиану набрал 246 тысяч голосов, а Лионель - 209 тысяч, позволив Роналду стать лучшим игроком в истории по версии фанатов.

Отметим, что третье место в голосовании занял Роналдо.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может перебраться в Манчестер Юнайтед или ПСЖ.