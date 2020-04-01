В MLS зарегистрирован первый случай заражения игрока коронавирусом

Клуб не назвал имя футболиста, который заразился вирусом.

Футбольный клуб из MLS официально объявил о том, что в команде появился первый игрок, у которого был выявлен коронавирус.

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Руководство команды приняло решение не сообщать, кто именно сдал положительный тест на COVID-19.

“Сейчас игрок чувствует себя хорошо, соблюдает все необходимые правила карантина. Наш медицинский штаб находится на связи с медиками здравоохранения.

Мы можем заявить, что это случай не представляет опасности для Лос-Анджелеса, с кем мы играли последний поединок. Также спокойными могут быть и наши фанаты.

Здоровье игроков и персонала - является нашим приоритет. Всю необходимую дополнительную информацию мы предоставим по мере ее появления“, - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что МЛС приостановила свой чемпионат из-за пандемии коронавируса.