Дибала рассказал, почему ему сложно играть с Месси

У аргентинских игроков одинаковый стиль футбола.

Футболист туринского Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала сообщил, почему ему сложно играть с игроком каталонского Барселоны Лионелем Месси за национальную команду.

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“Я никогда не хотел критиковать партнера по команде. Мне лишь хочется исправить то, что не работало в определенный момент.

У меня был разговор с Месси, ведь мы оба очень схожи в тактическом плане.

Я не имел много игровых минут на ЧМ-2018 или Кубке Америки, но в то же время я всегда уважал решения тренеров, ведь существует авторитет“, - приводит слова Дибалы Marca.

Ранее Дибала заявил, что не мог дышать из-за коронавируса.