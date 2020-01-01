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УЕФА попросил национальные чемпионаты завершить сезон до августа

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В Союзе надеются доиграть кампанию летом.
УЕФА
УЕФА
Getty Images

Руководство УЕФА попросило национальные лиги доиграть чемпионаты до 3 августа, сообщает  пресс-служба Эредивизи.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций перенес июньские поединки сборных, а также игры плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы. Также было отложено начало кампании-2020/21.

Отмечается, что рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг пандемии и надеется, что турниры удастся возобновить во второй половине июня.

Ранее сообщалось, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.

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Теги: футбол, УЕФА
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