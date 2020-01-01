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Ответ Жиру Бензема оказался выдумкой

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Журналисты решили разыграть своих читателей.
Оливье Жиру
Оливье Жиру
Getty Images

Нападающий Челси Оливье Жиру не отвечал форварду Реала Кариму Бензема на сравнение, в котором тот назвал себя Формулой-1, а своего соотечественника - с картингом.

В ответ на это Оливье якобы сказал, что несмотря на это, он является чемпионом мира.

Издание BeFoot сообщило, что это был розыгрыш читателей и посоветовал обратить внимание на дату публикации, которая была сделана сегодня, 1 апреля.

“Надеемся, что Жиру не подаст на нас в суд“, - сказано в сообщении.

Ранее Антуан Гризманн отказался комментировать конфликт Бензема и Жиру.

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Теги: футбол, Крим Бензема, Оливье Жиру
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