Ответ Жиру Бензема оказался выдумкой

Журналисты решили разыграть своих читателей.

Нападающий Челси Оливье Жиру не отвечал форварду Реала Кариму Бензема на сравнение, в котором тот назвал себя Формулой-1, а своего соотечественника - с картингом.

В ответ на это Оливье якобы сказал, что несмотря на это, он является чемпионом мира.

Издание BeFoot сообщило, что это был розыгрыш читателей и посоветовал обратить внимание на дату публикации, которая была сделана сегодня, 1 апреля.

“Надеемся, что Жиру не подаст на нас в суд“, - сказано в сообщении.

Ранее Антуан Гризманн отказался комментировать конфликт Бензема и Жиру.