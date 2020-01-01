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УЕФА перенес матчи сборных, которые должны были состояться в июне

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Поединки перенесены на неопределенный срок.
УЕФА
УЕФА
UEFA.com

УЕФА принял решение перенести все международные матчи, которые должны были состояться в июне, на неопределенный срок, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Как информирует пресс-служба организации, такое постановление было принято во время видеоконференции, в которой принимали участия 55 членов представителей национальных ассоциаций.

УЕФА принял решение также отменить Евро-2020 U-17 и женский Евро-2020 U-19 , а Евро-2020 U-19 перенести на неопределенный срок.

Отмечается, что сроки, которые относятся ко всем клубным турнирам под эгидой УЕФА, были перенесены до дальнейшего обсуждения. Также, это касается контрактов футболистов. Организация будет принимать решения в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Теги: УЕФА, футбол, коронавирус
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